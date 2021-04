Nach fünf Jahren sagt Pathologin Sandra Mai auf Wiedersehen: Schauspielerin Sina Wilke verlässt die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops".

Sina Wilke (36) verlässt die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Fünf Jahre lang spielte sie darin die Pathologin Sandra Mai: "Es war schön, die letzten fünf Jahre Teil der Cops gewesen zu sein. Meine Figur und vor allem das Team sind mir sehr ans Herz gewachsen. Nach so langer Zeit in einer Serie ist bei mir aber auch der Wunsch nach Weiterentwicklung laut geworden", sagt die Schauspielerin in einem Statement zu ihrem Ausstieg aus der Serie. Sie fügt hinzu: "Mich zog es schon immer raus aus der Komfortzone, hin zu neuen Herausforderungen. Denn wie es so schön heißt: jedem Anfang wohnt ein Zauber inne."

Die Fernsehserie "Die Rosenheim-Cops" läuft seit 2002 im ZDF. Seit 2016 verkörpert Sina Wilke die Gerichtsmedizinerin Sandra Mai, in dieser Rolle wird sie voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 ein letztes Mal in sieben neuen Folgen der Serie zu sehen sein, heißt es in der Mitteilung.