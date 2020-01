Der verstorbene Schauspieler Joseph Hannesschläger (1962-2020) war als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer fast 20 Jahre lang der Star der TV-Serie "Die Rosenheim-Cops" (ZDF, seit 2002). Zum letzten Mal wird der bayerische Künstler am 11. Februar (19:25 Uhr, ZDF) in der Serie zu sehen sein. Seinen allerletzten Auftritt hat er dann am 19. Februar im Winterspecial "Schussfahrt in den Tod" (20:15 Uhr, ZDF), wie der Sender auf Nachfrage von spot on news erklärte. Wie seine Rolle in der Serie enden wird, dazu konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden.

Der Schauspieler war am 20. Januar im Alter von 57 Jahren gestorben. Im Herbst 2019 hatte der gebürtige Münchner öffentlich gemacht, dass er an einem neuroendokrinen Tumor erkrankt sei und dieser nur palliativ behandelt werden könne. Hannesschläger spielte in über 40 Serien und TV-Filmen mit.