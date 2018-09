Matt Groening (64), Schöpfer der Kult-Zeichentrickserie "Die Simpsons", hat jetzt bestätigt, dass sich die Fans nicht getäuscht haben, als sie in einer Episode von 1991 eine vertraute Stimme erkannt haben wollten. Viele Zuschauer waren sich damals sicher, sie hätten Michael Jacksons (1958-2009) Stimme in der Episode mit dem Titel "Stark Raving Dad" ("Die Geburtstagsüberraschung") gehört. In der Folge kommt Homer in die Psychiatrie, wo er auf einen Insassen trifft, der sich für Michael Jackson hält.

Der falsche Michael Jackson ruft bei Homer zu Hause an und telefoniert mit dessen Sohn Bart - der ihm nicht abnimmt, der Sänger zu sein. Der Psychiatrie-Patient, ein großer, glatzköpfiger Mann, sah dem "King of Pop" in der Folge kein bisschen ähnlich, viele Fans erinnerte dessen Stimme aber unheimlich an Jackson. Seitdem gab es eine Debatte darüber, ob wirklich der Superstar, der 2009 verstarb, selbst zu hören war.

Gesungen hat Michael Jackson nicht selbst

Jetzt bestätigte Groening in einem Interview mit der australischen TV-Show "The Weekly": "Wir hatten ihn wirklich." In einer DVD-Box war zwar schon vor Jahren das Geheimnis gelüftet worden. Der Serien-Schöpfer verriet nun aber, dass Jackson ihn damals selbst angerufen hatte, um bei den "Simpsons" dabei sein zu können. Allerdings habe er zuerst gedacht, so Groening, dass es ein Scherz sei und er habe aufgelegt. Später erst habe er erkannt, dass tatsächlich der Sänger selbst am Telefon gewesen sei.

"Er hat die Show gemacht, er wollte aber nicht genannt werden - wegen seiner Plattenfirma oder was auch immer." Allerdings hatte Jackson nur eine Sprechrolle. Als es an der Zeit gewesen sei, zu singen, habe er einen Sänger gehabt, der wie er klang. Groening sagte weiter über Jackson: "Und er stand da und beobachtete den Typen, der so nervös war, weil er wie Michael Jackson klingen musste." Jackson habe im Hintergrund gekichert, fügte der 64-Jährige hinzu.