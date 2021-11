Die Toten Hosen gehen 2022 auf große Jubiläumstour. Aufgrund der großen Nachfrage kündigte die Band nun zwei Zusatzkonzerte an.

Die Toten Hosen feiern 2022 ihr 40-jähriges Bestehen und beschenken ihre Fans mit einer großen Jubiläumstour. Am 10. Juli fällt in Köln der Startschuss für die "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen"-Tour. Danach folgen unter anderem Termine in Düsseldorf, Wien, Großpösna bei Leipzig, Stuttgart, Zürich, Freiburg, Berlin, Bremen und Minden. Viele Konzerte sind bereits jetzt ausverkauft.

Am Montag kündigte die Düsseldorfer Band um Frontmann Campino (59) nun zwei weitere Termine an. "Am 18.06.22 spielen wir in München im Olympiastadion und am 14.07.22 Open Air am Volkspark in Hamburg", heißt es auf ihrer Instagram-Seite. Auch ein erster Supportact wurde bereits verkündet. "In Hamburg werden als Gäste unsere Freunde von Feine Sahne Fischfilet dabei sein, die mit uns ja auch in der Vergangenheit schon einige Male unterwegs waren und immer für eine gute Party gesorgt haben", ist dort weiter zu lesen.

Und auch für die eigentlich ausverkaufte Show in Köln sind noch ein paar Plätze und Tickets freigegeben worden. Der Vorverkauf für alle drei Konzerte startet am 24.11.21 um 10 Uhr über www.dth.de.