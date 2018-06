Nun sind nicht nur die Berliner, sondern auch die Münchener Fans geschockt. Die Toten Hosen ("Laune der Natur") treten am Sonntag auch in München nicht auf. Dort waren sie als Headliner für das Rockavaria-Festival gebucht. Am Freitagabend teilten die Organisatoren des Festivals via Facebook mit: "Wie ihr bereits wisst, haben Die Toten Hosen aufgrund eines Hörsturzes von Campino ihren heutigen Auftritt in Berlin absagen müssen. Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Die Toten Hosen leider auch ihre Headliner-Show am Sonntag auf dem Rockavaria-Festival canceln müssen."

Einen Ersatz für den Ausfall der Toten Hosen gibt es nicht. Den Part als Headliner werden am Sonntag die US-Nu-Metaller von Limp Bizkit übernehmen, die ursprünglich vor den Hosen aufgetreten wären. Um den Fans etwas entgegenzukommen, gibt es für alle Besitzer eines regulären Tages- oder Zwei-Tages-Tickets eine Rückerstattung in Höhe von 30 Euro, wie es in der Mitteilung heißt. Das Geld könne allerdings aus logistischen Gründen nicht vor Ort erstattet werden. Deshalb sollen die Konzertbesucher ihre entwerteten Tickets an die im Posting angegebene Adresse schicken und ihre Bankverbindung angeben.

Weiter heißt es: "Besitzer eines Zwei-Tages-Tickets, die dieses zum regulären Preis gekauft haben und nicht am Sonntag an der Veranstaltung teilnehmen wollen, erhalten die Differenz zum Samstags-Tages-Ticket in Höhe von 72,50 Euro zurück. Hier gilt auch das oben genannte Prozedere." Wer im Besitz eines regulären Sonntags-Tagestickets ist und nun nicht mehr an der Veranstaltung teilnehmen will, kann sein nicht entwertetes Tagesticket an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an der das Ticket erworben wurde, zurückgeben.

Am Freitagmorgen hatte Toten-Hosen-Frontmann Campino einen Hörsturz erlitten. Kurz darauf folgte die erste Hiobsbotschaft: "Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen". Weiter hieß es: "Wir bemühen uns um einen Ersatztermin und werden diesen in der nächsten Woche vermelden können." Am Freitagabend dann die zweite Hiobsbotschaft: auch München fällt aus. Einen Ersatztermin wird es dort nicht geben.