Die TV-Show pausiert bis Mitte April

Die beliebte Rate-Show "The Masked Singer" (ProSieben) legt "wegen zwei Corona-Erkrankungen im Team" eine Pause ein, denn Sicherheit gehe vor. Das gab der Sender am Sonntag bekannt. Aktuell ist demnach geplant, die Show am 14. April (Dienstag) mit der vierten Folge der zweiten Staffel fortzuführen - "an diesem Tag war ursprünglich das Finale geplant". Von da an soll die Sendung wieder im bekannten Wochenrhythmus ausgestrahlt werden.

"Wir hatten keine andere Wahl, als 'The Masked Singer' pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität. Für unsere Zuschauer tut es mir leid: Aus dem überragenden Social-Media-Feedback konnten wir Dienstag für Dienstag ablesen, wie viel Freude gerade 'The Masked Singer' den Menschen in dieser Zeit der sozialen Isolation macht", so ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Wir hoffen alle, dass wir am 14. April 2020 wieder 'The Masked Singer'-Spaß in Deutschlands Wohnzimmer bringen können."