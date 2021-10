Disney Plus zählt neben Amazon Prime Video und Netflix zu den beliebtesten Streamingplattformen für Filme und Serien. Der Dienst ging zwar erst 2020 in Deutschland an den Start, bietet aber ein breites Angebot an verschiedenen (Original-)Titeln. Welche Filme im November neu auf Disney Plus zu sehen sind, gibt es hier auf einen Blick.

Fans von Filmen und Serien freuen sich über Neuheiten auf den Streamingplattformen. Neuling Disney Plus bietet, was die Konkurrenz nicht hat: die Disney-Originale. Hinzu kommen aufwendig neu kreierte Formate wie "The Mandalorian", eine Serie, die dem "Star Wars"-Kosmos entspringt. Im November holt Disney Plus einen alten Klassiker zurück auf die Bildschirme und liefert mit "Nicht schon wieder allein zu Haus" eine Neuauflage des Weihnachtsklassikers "Kevin allein zu Haus". Was es sonst noch zu sehen gibt? Das sind die neuen Filme und Serien auf Disney Plus im November.

Welche neuen Filme und Serien gibt es ab November auf Disney Plus?

Voraussetzung für den Zugang zu Filmen und Serien auf der Plattform ist ein Disney Plus Abo. Aktuell gibt es das monatliche Abo für 8,99 Euro und das Jahresabo für 89,90 Euro. Einen Gratismonat bekommen Kunden nicht geboten, wer sich ein Abo holt, zahlt direkt. Das könnte sich allerdings lohnen, wenn man sich die neuerscheinenden Titel für den November anschaut.

Neue Filme auf Disney Plus ab Freitag, 5. November

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Face/Off - Im Körper des Feindes

Garden State

Spiel auf Zeit

Teufelskreis Alpha

Die Bergung der Costa Concordia

Erdbeben am Mount Everset

Jaguar vs. Krokodil

JFK - Weg einer Ikone

Neue Filme auf Disney Plus ab Freitag, 12. November

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ciao Alberto

Nicht schon wieder allein zu Haus

Jungle Cruise

Les Mans 66 - Gegen jede Chance

Road to Perdition

Neue Filme auf Disney Plus ab Freitag, 19. November

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

Zwischen zwei Leben

Krieg gegen Drogen

Mammoths Unearthed

Mann gegen Löwe

Million Dollar Moon Rock Heist

The Next Mega Tsunami

Neue Filme auf Disney Plus, 24. November

Becoming Costeau

Neue Filme auf Disney Plus, 25. November

The Beatles: Get Back - Teil 1

Neue Filme auf Disney Plus, 26. November

Black Swan

Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit

Flightplan - Ohne jede Spur

Golden Twenties

Hollywoodtürke

Kevin - Allein gegen alle

The Day after Tomorrow

The Beatles: Get Back - Teil 2

Rivalen: Löwen vs. Büffel

Neue Filme auf Disney Plus, 27. November

The Beatles: Get Back - Teil 3

Neue Serien auf Disney Plus, 3. November

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 9

The Premise - Staffel 1, Episode 1 und 2

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 8

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 5

The Greath North - Staffel 1, Episode 7

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 9

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 11

Dollface - Staffel 1

Mayans M.C. - Staffel 1 und 2

Aussteiger: Freiheit ist alles - Staffel 1 bis 3

Space Shuttles: Erfolge und Tragödien - Staffel 1

Neue Serien auf Disney Plus, 10. November

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 10

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 10

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 9

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 6

The Greath North, Staffel 1, Episode 8

The Premise - Staffel 1, Episode 3

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 12

Last Man Standing - Staffel 8

- Spidey und seine Super-Freunde - Staffel 1

Mrs. America - Staffel 1

The Glades - Staffel 1-4

Das Jahrhundert der Züge - Staffel 1

Raubtier ohne Beute - Staffel 1

Neue Serien auf Disney Plus, 12. November

Disney Verschlungene Wege - Staffel 1

Olaf präsentiert - Staffel 1

The World According to Jeff Goldblum - Staffel 2, Episoden 1 bis 5

Dopesick - Staffel 1, Episode 1 und 2

Die Simpsons Short

Neue Serien auf Disney Plus, 17. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Widow

Dopesick - Staffel 1, Episode 3

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 7

The Great North - Staffel 1, Episode 9

The Premise - Staffel 1, Episode 4

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 13

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

Snowfall - Staffel 4

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 1

Auf den Spuren verfluchter Orte - Staffel 1

World’s Deadliest: Jaws and Sins - Staffel 1

No Man Left Behind - Staffel 1

Neue Serien auf Disney Plus, 24. November

Hawkeye - Staffel 1, Episode 1 und 2

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of What If

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 8

The Great North - Staffel 1, Episode 10

The Choe Show - Staffel 1

Dopesick - Staffel 1, Episode 4

The Premise - Staffel 1, Episode 5

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 14

Deep State - Staffel 1 und 2

Disney Plus: Kosten, Konditionen, Kündigung

Das Monatsabo von Disney Plus kostet 8,99 Euro und das Jahresabo 89,90 Euro. Im Standardabo sind Ultra HD beziehungsweise eine 4K-Auflösung, Dolby Vision, HDR10 und Dolby Atmos inklusive. Streamen kann man Disney Plus auf verschiedenen Endgeräten: TV, Computer, Mobiltelefon und Tablet oder auf der Spielekonsole. Schön: Virtuelle Filmabende sind mittlerweile auch möglich und zwar mit dem Feature "GroupWatch". Man kann dabei mit bis zu sechs Freunden gemeinsam pausieren oder zurückspulen und währenddessen Reaktionen auf Film oder Serie teilen. Wer außerdem gerne von unterwegs streamt, kann sich die Lieblingstitel einfach downloaden. Gleichzeitiges Streamen ist auf bis zu vier Endgeräten möglich. Die Kündigung ist einfach, man kann sie mit wenigen Klicks über die Webseite des Anbieters vornehmen. Wer kündigt, ist bis zum Ablauf des Monats kein Disney Plus-Abonnent mehr.

Welche Filme gibt es bei Disney Plus?

Disney Plus bietet eine große Auswahl verschiedener Filme und Serien aus allen Genres an: Von den Simpsons über Desperate Housewives und Family Guy bis hin zu Greys Anatomy. Eigene Produktionen wie "Mandalorian" aus dem "Star Wars"-Universum oder "Loki" aus der Marvel-Welt gibt es exklusiv nur auf Disney Plus zu sehen.

