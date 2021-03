Diese Islanderinnen sind 2021 dabei

"Love Island" startet am 8. März und diese sechs Islanderinnen sind dabei.

Die neue "Love Island"-Staffel startet am 8. März und diese sechs Islanderinnen sind auf Teneriffa mit von der Partie.

Die erste Frühlingsausgabe der Datingshow "Love Island" mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) startet am Montag und nun wurden die sechs abenteuerlustigen Single-Damen bekanntgegeben, auf die in einer luxuriösen Villa auf Teneriffa aufregende Begegnungen und prickelnde Flirts warten. Wer findet hier wohl sein Traumdate und wer die wahre Liebe? Eine Chance darauf haben:

Die sechs Single-Damen

Bianca (23), Sozialversicherungsfachangestellte aus Rheinberg, die von sich sagt: "Ich kann sehr süß, aber auch zickig sein." Emilia (21), Studentin aus Kissing, gibt sich vor Showbeginn selbstbewusst: "Mein Lächeln hat bestimmt den ein oder anderen schon aus der Bahn geworfen." Greta (21), Industriekauffrau aus Bad Homburg, verspricht eine lustige Zeit: "Ich bringe mit Sicherheit eine Menge Spaß mit!"

Auch Kathi (21), Studentin aus Köln, will mit Spaß punkten: "Ich habe extrem viel Humor und ich glaube, das braucht man in der Villa." Livia (27), Studentin und Fitnesstrainerin aus Mannheim, will es diesmal vielleicht ein bisschen langsamer angehen lassen: "Ich verliebe mich manchmal etwas zu schnell." Und auch Nicole (29), Projektassistentin aus Stuttgart, dürfte nicht gleich aufs Ganze gehen: "Ich möchte auf den Richtigen warten und habe keine Lust mehr darauf, immer wieder neue Beziehungen einzugehen."

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" läuft ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.