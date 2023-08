Die Welt ist pink: Auch drei Wochen nach dem Kinostart von "Barbie" nimmt der Hype um die Realverfilmung der Mattel-Puppe nicht ab. Mittlerweile hat der Film mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt, Tendenz steigend. Dabei erfreuen sich Fans nicht nur an Margot Robbie als lebendig gewordene "Stereotypen-Barbie", sondern auch an den zahlreichen anderen Filmcharakteren. Gerade die "Weird Barbie" (dt. Komische Barbie), gespielt von Kate McKinnon, sowie Gloria, die in dem Film aus der "echten Welt" kommt, erfreuen sich großer Beliebtheit – und natürlich die zahlreichen Ken-Varianten.

Auch die "Weird"-Barbie und die Präsidenten-Barbie bekommen eine Puppe

Damit bietet der Film reichlich Inspirationsmaterial für neue Barbie-Puppen, die mittlerweile als limitierte Edition im Mattel-Store erhältlich sind. Neben der "Weird"-Barbie finden sich Gloria, fünf Varianten des Ryan-Gosling-Kens, eine Variante des Simu-Liu-Kens, die Präsidenten-Barbie sowie sechs Margot-Robbie-Barbies im Shop, die jeweils zwischen 25 und 50 US-Dollar kosten. Auch die berühmte pinke Corvette, mit der Barbie und Ken im Film in die echte Welt düsen, ist im Shop erhältlich. Für stolze 75 Dollar können Barbie-Fans ihre Puppen demnach direkt im schicken Wagen transportieren.

Teilweise ist die erhältliche Stückzahl der Puppen auf ein bis zwei Exemplare limitiert, derzeit sind jedoch sowieso alle Varianten ausverkauft. Ob Nachschub oder sogar noch weitere Barbie-Limited-Editions folgen werden, ist unklar. Fest steht jedoch, dass das "Barbie"-Universum noch reichlich Potenzial für weitere Versionen bereithält. Denkbar wäre die Diplomaten-Barbie, die im Film von "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan gespielt wird, die Ärzte-Barbie (Hari Nef), die Juristen-Barbie (Sharon Rooney) oder auch die Meerjungfrauen-Barbie, die in "Barbie" von Titelsong-Interpretin Dua Lipa gespielt wird.

Alle derzeit produzierten "Barbie"-inspirierten Puppen sehen Sie im direkten Vergleich zu den Filmcharakteren in der obigen Fotogalerie.

