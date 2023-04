Dieter Bohlen will weiterhin auf der Bühne stehen.

Karriereende ist noch lange nicht in Sicht

Dieter Bohlen startet in wenigen Tagen seine Tournee. Ausverkauft sind die Konzerte noch nicht. Er lässt sich davon nicht unterkriegen.

Dieter Bohlen (69) geht ab dem 16. April auf große Deutschland-Tournee. In Berlin fällt der Startschuss, weitere elf Termine folgen. Ausverkauft sind die Konzerte, die als "Das größte Comeback aller Zeiten" beworben werden, allerdings noch nicht. Doch Bohlen lässt sich davon nicht unterkriegen und trotzt in den sozialen Medien Spekulationen um die scheinbar schleppenden Verkäufe. "Einige Städte sind fast ausverkauft, da gibt es noch 30 oder 40 Karten", stellt Bohlen jetzt in mehreren Instagram-Storys klar.

Dieter Bohlen ist erfolgreich im Ausland

Der Poptitan gibt gleichzeitig aber auch zu, dass es in anderen Städten mit den Verkäufen nicht so gut laufe. "Aber das gehört zur Karriere dazu", so Bohlens Einstellung. Er habe zusammen mit Modern-Talking-Partner Thomas Anders (60) nach vier Nummer-eins-Hits bei einem Konzert vor 200 Leuten gespielt.

"Natürlich ist diese Tour nicht das Ende meiner Karriere auf der Bühne", gibt der 69-Jährige zudem Entwarnung. "Es wird nur in den nächsten Jahren bisschen anders laufen." Er werde auch in Deutschland das ein oder andere Konzerte geben. "Aber es wird jetzt verstärkt Tourneen im Ausland geben", versichert Bohlen. Er habe internationalen Erfolg. "Es läuft im Ausland wahnsinnig für mich."

In China habe er in den letzten fünf Jahren zwei Nummer-eins-Hits gelandet. Auch in Südamerika habe er schon etliche Hits verbuchen können: "Es wird jetzt ein bisschen internationaler." Seine Hörerschaft "kommt größtenteils aus dem Ausland und die muss ich natürlich auch mal bedienen". Man werde ihn also immer wieder auf der Bühne sehen: "Sonst kommt ihr halt nach Peking."

Mit "DSDS" geht es weiter

Nächstes Jahr wird Dieter Bohlen auch weiterhin bei "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen sein. Ursprünglich sollte "DSDS" mit der aktuellen Jubiläumsstaffel beendet werden. "Es gibt eine 21. Staffel! Ich freue mich!", sagte der Poptitan Anfang April in der ersten Liveshow des Formats. Auch eine Veränderung steht an: Zukünftig können Talente aus allen Altersgruppen an dem Format teilnehmen. Alle ab 16 können zum "DSDS"-Casting kommen. "Bewerbt euch jetzt schon!", sagte der 69-Jährige und eröffnete somit die Bewerbungsphase für die Überraschungsstaffel.