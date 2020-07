Wer heute Begriffe in die Google Suchmaschine eintippt, sieht das Konterfei von Dilhan Eryut, umgeben von funkelnden Sternen. Die türkische Astrophysikerin war die erste Frau bei der US-amerikanischen Nasa und maßgeblich an der Mondlandung der Apollo 11 beteiligt.

Eryut studierte an der Universität in Ankara und promovierte dort im Fachbereich Astrophysik. Später ging sie in die USA und forschte an der Universität in Indiana und schließlich am Goddard Space Flight Center der Nasa in Maryland. Eryurt erarbeitete viele neue Erkenntnisse zur Sonne, die entscheidend für die Raumfahrt waren. Für ihre Arbeit an der ersten bemannten Mondlandung der Apollo 11 im Jahr 1969 erhielt sie den "Apollo Achievement Award" der Nasa.

Dilhan Eryurt starb an den Folgen eines Herzinfarkts

Später leitete Eryurt eine Forschungsgruppe am Goddart Institute. Im Anschluss setzte sie ihre Karriere an der University of California fort, ging 1968 in die Türkei zurück und arbeitete schließlich erneut für die Nasa, bevor sie 1973 wieder in ihr Heimatland zurückkehrte.

Dort arbeitete sie dann als Professorin und gründete einen Fachbereich für Astrophysik am Institut für Physik der Technischen Universität des Nahen Ostens. Dilhan Eryurt starb am 13. September 2012 in Ankara an den Folgen eines Herzinfarkts.

Quelle: "Biyografya"