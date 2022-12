Wann und wo läuft "Dinner for One" im Stream und im TV?

Für viele gilt es als absolutes Muss an Silvester: Dinner for One. Auch in diesem Jahr läuft der Klassiker wieder im Fernsehen. Diese Übersicht zeigt, wann Sie den Sketch im Original oder in der Dialekt-Version sehen können.

"Dinner for One" – der Sketch-Klassiker mit Freddie Frinton und May Warden wird in diesem Jahr wieder einmal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Uraufgeführt wurde der wohl berühmteste 90. Geburtstag der Welt im Jahr 1948 im Londoner Theater "Duke of York’s". Der Sketch stammt ursprünglich aus der Feder des britischen Autors Lauri Wylie. James-Darsteller Freddie Frinton gehört zur Originalbesetzung.

In Deutschland wurde der Sketch erstmals 1961 von Regisseur Hein Dunkhase für die Livesendung "Lassen Sie sich unterhalten" produziert. Zum Silvesterklassiker wurde "Dinner for One" erst, als der Sketch am letzten Tag des Jahres im Ersten und NDR als Sendezeit-Füller ausgestrahlt wurde. Ab 1970 erlangte er dann einen festen Sendeplatz.

Wo wird "Dinner for One" übertragen?

Am Freitag gab die ARD die Sendetermine für "Dinner for One" in diesem Jahr bekannt. Der Kurzfilm wird am Samstag, den 31. Dezember und in der Nacht zu Neujahr gleich mehrmals über die Bildschirme flimmern. Die Sendetermine Jahr 2022 im Überblick:

Samstag, 31.12.2022:

15:30 Uhr – 15:50 Uhr: NDR

17:35 Uhr – 17:55 Uhr: WDR

18:40 Uhr – 19:00 Uhr: ARD

19:00 Uhr – 19:20 Uhr: MDR

19:00 Uhr – 19:18 Uhr: RBB

19:05 Uhr – 19:20 Uhr: SRF

19:10 Uhr – 19:30 Uhr: HR

19:40 Uhr – 20:00 Uhr: NDR

19:40 Uhr – 20:00 Uhr: BR

20:00 Uhr – 20:15 Uhr: SWISS

23:20 Uhr – 23:40 Uhr: ORF1

23:30 Uhr – 23:45 Uhr: SWISS

23:35 Uhr – 23:55 Uhr: NDR

Sonntag, 01.01.2023:

00:05 Uhr – 00:15 Uhr: SRF2

05:10 Uhr – 05:30 Uhr: RBB

05:30 Uhr – 06:00 Uhr: ORF1

In einigen regionalen Sendern kann man auch eine spezielle Variante des berühmten Dinners mit dem jeweiligen Dialekt der Region sehen. Die Sendetermine lauten:

Samstag, den 31. Dezember 2022:

12:25 Uhr – 12:55 Uhr: Dinner for One – up Platt, NDR

16:40 Uhr – 17:10 Uhr: Dinner vor Wan(ne), WDR

16:50 Uhr – 17:20 Uhr: Hessische Version, HR

17:10 Uhr – 17:35 Uhr: Dinner op Kölsch

18:45 Uhr – 19:10 Uhr: Nordhessische Version, HR

"Dinner for One" auch in ARD-Mediathek und auf Youtube verfügbar

Wer nicht bis Silvesterabend warten möchte, kann den Clip aber auch in der ARD-Mediathek und auf YouTube schauen. Dort steht der Sketch schon jetzt kostenlos zur Verfügung.

Quellen: ARD, ARD-Mediathek, Stuttgarter Zeitung