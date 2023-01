von Marco Klehn Wovon reden wir eigentlich, wenn wir über "Cancel Culture" reden? Können wir in Deutschland wirklich nicht mehr alles sagen? Oder ist die Debatte um die bedrohte Meinungsfreiheit am Ende nur ein Erfolg der neuen Rechten? Das wollen wir in der DISKUTHEK herausfinden. Es diskutieren der CDU-Politiker Christoph Ploß, Klimaaktivist Maurice Konrad, die queere Influencerin Leonie Plaar und der YouTuber Alexander Prinz, bekannt als "Der Dunkle Parabelritter".

Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist in Gefahr! Davor warnen Kritiker der sogenannten "woken Cancel Culture". In Deutschland könne man nicht mehr alles sagen, heißt es dann oft. Viel mehr noch: Wer sich öffentlich kontrovers äußere, wie Dieter Nuhr oder die "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling zum Beispiel, werde von der Masse "gecancelt", also von der öffentlichen Debatte ausgegrenzt. Stimmt das? Bedroht "Cancel Culture" unsere Freiheit?

Wird "Cancel Culture" debattiert, schlingert die Diskussion schnell in vermeintlich andere Bereiche wie Diversity-Richtlinien, Social Media und die Frage, ob man mit Rechten reden sollte, zum Beispiel. Oder hat das alles etwas miteinander zu tun? Was ist "Cancel Culture" und wer bestimmt eigentlich, was in unserer Gesellschaft sagbar ist? Wird es denjenigen, die medial einst als unantastbar galten, heute einfach nur zu unbequem oder ist unsere Meinungsfreiheit wirklich in Gefahr?

Bedroht Cancel Culture unsere Meinungsfreiheit? Diese Gäste diskutieren:

Leonie Plaar, Queere Influencerin, Journalistin und "Frau Löwenherz" auf TikTok und Instagram

Maurice Conrad, Klimaaktivist, Autor, Kommunalpolitiker

Alexander Prinz, Autor, Podcaster und "Der Dunkle Parabelritter" auf YouTube

Christoph Ploß, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Hamburger CDU

Hier finden Sie die Timecodes zu unseren Statements:

02:09 – Statement 1: Unbequeme Meinungen werden in Deutschland zu häufig gecancelt.

18:41 – Statement 2: Wer sich diskriminierend äußert, sollte keine Bühne mehr bekommen.

29:37 – Statement 3: Cancel Culture verändert unsere Gesellschaft positiv

41:30 – Statement 4: Wer heute Fehler macht, wird zu hart bestraft.

