Disney engagiert sich mit einer Millionen-Spende in Israel. Die Hälfte fließt ans zentrale Hilfswerk, der Rest an kleinere Dienste.

Das Medienunternehmen The Walt Disney Company spendet nach dem verheerenden Terror-Anschlag in Israel insgesamt zwei Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 1,9 Mio. Euro) für humanitäre Hilfsmaßnahmen vor Ort. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einem Statement bekannt. Demnach soll die Hälfte des Geldes an die zentrale Hilfsorganisation in Israel gehen, Magen David Adom. Diese ist im staatlichen Auftrag für die Ausstattung von Krankentransport-, Notfallrettungs- und Blutspendedienste zuständig.

Die verbleibende Million soll der Presseerklärung zufolge unter kleineren Hilfsorganisationen verteilt werden, die in der Region tätig sind. Insbesondere sollen solche Hilfswerke unterstützt werden, die sich auf die Unterstützung für Kinder konzentrieren würden.

Bob Iger: "Wir müssen alles tun, was wir können"

"Nach den verheerenden Terroranschlägen auf Juden in Israel am vergangenen Wochenende müssen wir alles tun, was wir können, um die unschuldigen Menschen zu unterstützen, die so viel Schmerz, Gewalt und Ungewissheit erleben - insbesondere Kinder", so Disney-Chef Bob Iger (72) in einer Erklärung. Als Unternehmen Disney verurteile man die Anschläge, den Hass, der sie motiviert und generell alle Terrorakte. Man werde weiter daran arbeiten, Möglichkeiten zu finden, um in der Region Unterstützung zu leisten. Man wolle zudem die Opfer, die Familien und alle, die von diesem Krieg betroffen seien, ehren.

Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass das Konkurrenz-Unternehmen Paramount Global eine Million US-Dollar bereitgestellt hatte, um ebenfalls Magen David Adom und weitere kleinere Organisationen zu unterstützen. Auch Paramount sprach davon, dass die Spenden vornehmlich Kindern zugutekommen sollen.