Am 24. März 2020 startete Disney seinen eigenen Streaming-Dienst. Seitdem haben bereits über eine Million Menschen ein Plus-Abo abgeschlossen. Am 23. Februar 2021 wurden die Preise nun erstmalig angehoben – wie teuer eine Mitgliedschaft inzwischen ist und was Sie dafür alles bekommen, haben wir zusammengefasst.