von Matthias Schmidt …sagt der Mann, der die beliebten Figuren von Disney auf die Leinwand bringt. Ein Geburtstagsgespräch mit Clark Spencer, Präsident des Animationsstudios, der für seine Arbeit an "Zoomania" und "Encanto" bereits zwei Oscars gewonnen hat

Herr Spencer, warum gab es nie einen großen Kinofilm mit Donald Duck oder Micky Maus?

Das kann ich auch nicht wirklich erklären. Vielleicht weil sie in der Kurzform schon immer für so gute Unterhaltung gesorgt haben. Und weil sich bislang niemand eine Geschichte ausgedacht hat für die beiden, die einen größeren Bogen schlägt und für 90 Minuten reicht. Disneys kreative Formel war immer nach den Ideen von Regisseuren ausgerichtet, nicht nach rein wirtschaftlichen Kriterien. Aber wer weiß, was noch kommt in Zukunft.