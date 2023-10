von Jochen Siemens Mausparty: Der Disney-Konzern feiert seinen 100. Geburtstag – und steht mal wieder vor einem gewaltigen Umbruch.

Burbank heißt die Stadt im Norden von Los Angeles, und wer hier herumfährt, weiß bald, was sich an diesem Ort befindet. Die großen runden Ohren auf den vielen Zaunspitzen vor den Gebäuden kündigen es an. Den Namen über dem Tor braucht man dann gar nicht mehr zu lesen. Hier ist das Disney-Land. Nicht der Vergnügungspark, sondern das Hauptquartier, das Gehirn, der Maschinenraum des Unterhaltungsgiganten, der in diesem Monat 100 Jahre alt wird.