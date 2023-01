DJ Bobo über die Tiefs seiner Karriere: "Ich war out, mehr out geht gar nicht"

von Stephan Seiler Seit drei Jahrzehnten ist René Baumann die Kunstfigur DJ BoBo. Ein Gespräch mit dem Miterfinder des Euro-Dance über Sinn und Unsinn seines Musikgenres, das gerade ein Comeback erlebt, und wie es ist, die Backstreet Boys zum Käse-Fondue nach Hause einzuladen.

Seine Fans sehen in ihm den "King of Dance", für andere ist seine Musik eine Zumutung: Nun feiert DJ BoBo sein 30. Bühnenjubiläum. Als einer von wenigen Künstlern aus der sogenannten Eurodance-Zeit veröffentlicht der 55-Jährige, der eigentlich René Baumann heißt, noch erfolgreich Alben und füllt große Hallen. Seine neue Show "Evolut30n" hat am Wochenende im Europa-Park in Rust Premiere.