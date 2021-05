In wenigen Wochen soll posthum neue Musik von DMX erscheinen. Ende Mai veröffentlicht das Label Def Jam das Album "Exodus".

Der legendäre US-Rapper DMX (1970-2021, "Where the Hood At") ist Anfang April im Alter von 50 Jahren verstorben. Wenige Wochen nach seinem Tod soll nun posthum ein neues Album mit dem Titel "Exodus" erscheinen. Dies hat das Label Def Jam angekündigt. Der Longplayer, das achte Studioalbum von DMX, soll am 28. Mai veröffentlicht werden.

Rapper wollte Fans seine Wertschätzung zeigen

Produziert wurde das Album von Swizz Beatz (42), dem Ehemann von Alicia Keys (40), wie unter anderem das Musikportal "Pitchfork" berichtet. "Mein Bruder X war eine der pursten und seltensten Seelen, die ich je getroffen habe", erklärt der Produzent demnach in einem Statement. DMX habe sein Leben seiner Familie und seiner Musik gewidmet. Der Rapper habe es nicht erwarten können, "dass seine Fans auf der ganzen Welt es hören und ihnen zu zeigen, wie sehr er jede einzelne Person, die ihn bedingungslos unterstützte, geschätzt hat".

Die Angehörigen von Earl Simmons, so sein bürgerlicher Name, hatten am 9. April öffentlich gemacht, dass DMX verstorben war. Der Rapper war zuvor zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in New York eingeliefert worden. Er habe vor seinem Tod mehrere Tage lang künstlich beatmet werden müssen.