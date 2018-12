Die elfte Staffel von "Doctor Who" ist bei der BBC gerade über die Bildschirme geflattert. Und das nächste Highlight ist schon in Sicht: An Neujahr wird es ein Special der Serie geben, die neue Staffel ist dann Anfang 2019 in Deutschland verfügbar.

Es gibt also noch genügend Stoff. Danach allerdings ist erstmal Leerlauf angesagt: Ein Jahr werden sich die Fans gedulden müssen, bis 2020 die zwölfte Staffel erscheint. Die Pause haben sich die Macher verdient, wie Showrunner Chris Chibnall laut "Hollywood Reporter" erklärt: "Wir haben wieder frei! Obwohl, tatsächlich hatten wir ja nie eine Pause."

Chibnall versicherte außerdem, dass sich die Fans vorerst nicht - wie öfters behauptet - an eine neue Hauptrolle gewöhnen müssen: Jodie Whittaker (36, "Broadchurch") bleibt auch in der zwölften Staffel der BBC-Serie Doctor Who.