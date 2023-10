von Amelie Graen Die 35-jährige Dolly Alderton ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Großbritanniens und bekannt als die Kummerkastentante des Landes. Was sie jungen Menschen rät.

Dolly Alderton will gerade zu einem Schluck Kaffee ansetzen, als ihr Blick auf einen FedEx-Fahrer fällt. "Oh, sorry, das Paket ist für mich!" Sie springt von der Parkbank auf, den Becher gerade noch abgestellt, und rennt winkend auf den Boten zu. Praktischerweise sitzt sie fast direkt vor ihrer Haustür im Londoner Stadtteil Islington.

Wenige Minuten später kommt sie zufrieden grinsend angeschlappt, die langen, blonden Haare mit dem Pony zerzaust. Auf ihrem T-Shirt prangt der Aufdruck "Katz's Delikatessen", ein New Yorker Kultrestaurant, das für seine Pastrami-Sandwiches berühmt geworden ist. "Der Fahrer sah ja gut aus! Guck mal, die Locken sind süß." Sie verfolgt den Kurier mit ihren Blicken, bis ein Hund vorbeiläuft. "Oh, er sieht aus wie ein kleiner Fuchs! Komm her, kleines Hündchen!" Sie streckt dem Hund die Hand zum Beschnüffeln hin. "Ich will auch einen Hund. Aber erst, wenn ich ein Kind habe, dann ist das Leben sowieso schon ruiniert." Kurz darauf zeigt sie stolz Fotos auf dem Handy von ihren Patenkindern im Kleinkindalter.

Dolly Alderton zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Großbritanniens. Gerade ist in Deutschland mit "Dear Dolly. Die besten Antworten auf die wichtigsten Fragen im Leben" ihr drittes Buch erschienen. Es ist eine Sammlung ihrer besten Kummerkasten-Kolumnen, die sie für die britische "Sunday Times Style" schreibt. Wobei der Titel, den sie sich selbst gibt, "Agony Aunt", (frei: Kummerkastentante), ihr nicht gerecht wird. Das klingt nach einer Dame, an die sich Teenager in der "Bravo" wenden, wenn sie befürchten, vom Händchenhalten schwanger geworden zu sein. Alderton ist mehr als das.