Jürgen Domian startet ab Ende August mit "Domian live" jeden zweiten Freitag im Nachtprogramm.

"Domian live" wird ab kommendem Freitag, den 28. August, künftig zweimal im Monat ausgestrahlt. "Wegen des großen Zuspruchs wird der Talk nun alle zwei Wochen zu sehen sein - immer am zweiten und am letzten Freitag des Monats zur bewährten Uhrzeit um 23.30 Uhr direkt im Anschluss an den ,Kölner Treff'", heißt es in einer Mitteilung des Senders WDR.

Herz der Sendung ist die Kölner Talk-Legende Jürgen Domian (62), der 1993 mit der Radio-Anruf-Show "Die Heiße Nummer" startete. Ähnlich wie heute sprach Domian mit Anrufern über deren Probleme - die Gespräche wurden im Radio übertragen. 1995 wurde die Sendung in "Domian" umbenannt und lief bis 2016.

Sondersendungen während Corona-Krise

Die neue Auflage des "Domian"-Talks war im November 2019 zunächst als wöchentliche TV-Runde mit Gästen gestartet, Anfang des Jahres kam der Talk nur noch einmal monatlich. Nach dem Ausbruch der Corona-Krise im Frühjahr gab es dann Sondersendungen, nun wieder als Anrufsendung und ohne Publikum.

Wer Domian seine Geschichte erzählen möchte, kann sich unter der Nummer 0800 220 8899 oder per Mail unter domian@wdr.de melden.