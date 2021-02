Sie treten in die Fußstapfen von "Brangelina": Donald Glover und Phoebe Waller-Bridge sind die Stars einer "Mr. and Mrs. Smith"-Serie.

"Mr. & Mrs. Smith" - der Film, an dessen Set Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (57) sich 2005 kennen und lieben lernten - bekommt eine Neuauflage. Donald Glover (37, "Community") und Phoebe Waller-Bridge (35, "Fleabag") spielen darin die Hauptrollen, wie Glover via Instagram bekannt gab. Die beiden sollen nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch an der Produktion beteiligt sein.

Bei dem Remake handelt es sich um eine Serie, ein gemeinsames Projekt der Produktionsfirma New Regency mit Amazon Studios. Sie soll 2022 auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden. Francesca Sloane ("Fargo") ist für das Drehbuch verantwortlich.

Die beiden standen bereits gemeinsam vor der Kamera

Glover und Waller-Bridge kündigten das Projekt mit einem kurzen Clip via Instagram an, das ihn beim Tanzen zeigt und sie im Schlafanzug in Angelina-Jolie-Pose zu Hause. "Mr + Mrs Smith. Donald Glover x Phoebe Waller-Bridge. Co-created with Francesca Sloane. New Regency + Amazon Studios", kommentierte Glover knapp. "Amazon Prime Video 2022." Es ist nicht das erste Mal, dass Glover, auch bekannt unter seinem Musikernamen Childish Gambino, und Waller-Bridge gemeinsame Sache machen: 2018 waren sie gemeinsam in "Solo: A Star Wars Story" zu sehen - beziehungsweise Waller-Bridge als Android L3-37 zu hören.