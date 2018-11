Wie so oft hat Donald Trump (72) mit einem Beitrag auf Twitter für Aufregung gesorgt. Kurz nachdem das Weiße Haus angekündigt hatte, die Sanktionen gegen den Iran ab Montag zu verschärfen, veröffentlichte der US-Präsident ein fragwürdiges Bild.

"Die Sanktionen nahen"

Auf dem Foto ist Trump selbst abgebildet. Auf seiner Brust prangen der Schriftzug "Sanctions are coming" (zu Deutsch: "Die Sanktionen nahen") und das Datum "5. November". Der Slogan und die verwendete Schriftart erinnern dabei an die Erfolgsserie " Game of Thrones". In dieser taucht immer wieder das Motiv "Winter is Coming" (zu Deutsch: "Der Winter naht") auf.

Schleunigst distanzierte sich "HBO" von dem Trump-Tweet. "Wir wussten nichts von der Nachricht und würden es bevorzugen, wenn unsere Marke nicht zu politischen Zwecken missbraucht wird", zitiert das Branchenblatt "Deadline" den US-Sender. Auch einige der Serienschauspieler meldeten sich schnell zu Wort.

Maisie Williams (21), die die Arya Stark spielt, reagierte mit einem "Heute nicht" auf den Tweet von Trump. Ihre Serienschwester Sophie Turner (22, Sansa Stark) hatte soger nur ein "Igitt" als Antwort auf den US-Präsidenten parat.