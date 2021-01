Jeffrey Bowyer-Chapman wird Teil des von Disney+ geplanten "Doogie Howser"-Reboots. Zuvor wurden die beiden wichtigsten Rollen besetzt.

Dass Disney+ die Neunzigerjahre-Kultserie "Doogie Howser, M.D." als "Doogie Kamealoha, M.D." neu aufgelegt, ist seit einiger Zeit bekannt. Inzwischen stehen auch einige Eckpfeiler des Casts fest. Der jüngste Neuzugang ist Jeffrey Bowyer-Chapman (36, "UnREAL") in der Rolle eines Assistenzarztes, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Zuvor wurden bereits Peyton Elizabeth Lee (16, "Andi Mack") als Hauptrolle der Doogie sowie Kathleen Rose Perkins (46, "I Am Not Okay With This") als deren Mutter bestätigt.

Neil Patrick Harris machte es vor

Das Original aus den frühen 1990er-Jahren machte Schauspieler Neil Patrick Harris (47, "How I Met Your Mother") zum Jugendstar. In der Serie geht es um das junge Medizingenie Doogie Howser, das bereits während seiner Pubertät als Arzt praktiziert. Für die moderne Adaption wurde aus der männlichen eine weibliche Hauptrolle, zunächst soll eine Staffel mit zehn Episoden von jeweils 30 Minuten produziert werden. "Doogie Howser, M.D." bestand aus vier Staffeln.