Tolle Neuigkeiten für alle Fans der britischen Serie "Downton Abbey"! Die Gerüchte wurden nun endlich bestätigt: Es wird einen Kinofilm geben. "Willkommen zurück in Downton! Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass 'Downton Abbey' auf die große Leinwand kommt. Die Filmproduktion beginnt diesen Sommer", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. Und so wie es aussieht, sind etliche der Stars wieder dabei.

"Hat jemand Kinofilm gesagt?"

Kaum war die offizielle Bestätigung veröffentlicht, meldeten sich einige der Darsteller der Serie in den sozialen Medien zu Wort. Michelle Dockery (36), allen Fans als Mary Talbot bekannt, schrieb auf ihrem Instagram-Account: "Das Geheimnis ist gelüftet...". Sie sei "begeistert", dass die Serie auf die große Leinwand komme. Laura Carmichael (31), in der Serie Edith Pelham, erklärte wiederum via Instagram: "Hat jemand Kinofilm gesagt? Ich bin so aufgeregt!".

Und auch Joanne Froggatt (37) alias Dienstbotin Anna Bates deutete an, dass sie beim Film dabei sein werde. Sie fragte via Instagram alle Fans: "Seid ihr genauso aufgeregt wie wir über den Downton-Film?" Hugh Bonneville (54) alias Robert Crawley postete die offizielle Bestätigung und kommentierte diese mit "2019". Allzu lange scheinen Fans also nicht auf Nachschub aus Downton warten zu müssen.

In " Downton Abbey" drehte sich alles um die Schicksale einer Adelsfamilie und ihrem Personal am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die preisgekrönte Serie lief von 2010 bis 2015. Aus sechs Staffeln gibt es 52 Folgen. Maggie Smith (83) erhielt zum Beispiel dreimal den Emmy als "beste Nebendarstellerin" für ihre Performance als Violet Crawley.