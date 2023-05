von Gerrit-Freya Klebe Vicky Voyage ist Drag Queen und will im Juni in München aus Kinderbüchern vorlesen. Doch das ist nicht allen Recht. Inzwischen ist ein Streit darüber entbrannt, nicht nur in München.

Vicky Voyage heißt bürgerlich mit Vornamen Markus, kommt aus dem Allgäu und hat Maschinenbau studiert. Aktuell ist sie zum Ziel von Anfeindungen geworden. Der Grund: Am 13. Juni will sie gemeinsam mit dem Drag King Eric BigClit in einer Münchner Stadtteilbibliothek aus Kinderbüchern vorlesen. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger nennt das "Kindeswohlgefährdung und einen Fall fürs Jugendamt". Ein Kulturkampf ist entfacht, nicht nur in München.