von Gerrit-Freya Klebe Es soll eine Lesung für Kinder sein und endet in einer großen Debatte. Weil zwei Drag-Personen aus Büchern vorlesen wollen, wittern Politiker in Bayern einen Skandal – eine Situation, die an die Entwicklungen in den USA erinnert.

Die Veranstaltung soll erst in einem Monat stattfinden, am 13. Juni, doch schon jetzt wird über sie diskutiert. So sehr, dass sich sogar zwei Lager gebildet haben. Die Befürworter und die Gegner. Und die werfen sich so einiges an den Kopf.

Es geht um eine Lesung, veranstaltet von der Münchner Stadtteilbibliothek Bogenhausen. Die ist für Kinder ab vier Jahren und ihre Eltern gedacht. Es soll um "Jungs in Kleidern, Prinzessinnen mit ihrem eigenen Willen, die Farben Blau und Rosa und das Entdecken der eigenen Freiheit" gehen, wie es in der Beschreibung der Veranstaltung heißt. Im Anschluss sei ein Austausch mit den Vorlesenden gedacht.