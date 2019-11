Drake (33, "Money In The Grave") ist bei einem Auftritt Sonntagnacht in Los Angeles ausgebuht worden. Der Rapper war der Secret Act des "Camp Flog Gnaw"-Festivals von Tyler, the Creator (28, "A Boy Is A Gun*") - doch das kam offenbar nicht gut an. Viele Fans hatten stattdessen auf Frank Ocean (32, "Thinkin' Bout You") gehofft und taten ihren Unmut offen kund.

Nachdem er zwanzig Minuten gespielt hatte, konnte Drake nicht mehr ignorieren, dass das Publikum nicht ganz auf seiner Seite war. Also fragte er: "Ich bin für euch hier heute Nacht. Wenn ihr weitermachen wollt, werde ich weitermachen. Also was geht?" Als Antwort folgte eine Welle von Buhrufen, woraufhin der Musiker sich geschlagen gab, "Danke, dass ich hier sein durfte" sagte und die Bühne verließ. Die Szene wurde von einigen Konzertbesuchern auf Social Media geteilt.

Das Publikum war hörbar irritiert und uneins: Erst fing es an, "Wir wollen Drake" zu rufen, was sich dann in ein "Wir wollen Frank" änderte. Schließlich gingen die Lichter an und die Show war vorbei. Daraufhin flog sogar eine Flasche auf die Bühne, immerhin war Drake der Headliner des Abends, sein Set hätte noch mindestens zwanzig Minuten gehen sollen. Laut "Los Angeles Times" befanden viele Fans, Drake hätte mehr Respekt verdient gehabt, während andere meinten, der Musiker wäre zu stolz aufgetreten.