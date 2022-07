Drake hat bei seinem Überraschungsauftritt auf einem Konzert der Backstreet Boys verraten, warum ihm "I Want It That Way" so viel bedeutet.

Rapper Drake (35) ist am Samstagabend bei einem Konzert der "DNA World Tour" der Backstreet Boys in Kanada aufgetreten. Während des Konzertstopps der Band in Toronto, der Heimatstadt des Rappers, kam der 35-Jährige überraschend auf die Bühne. Gemeinsam mit den Musikern Nick Carter (42), Howie Dorough (48), Brian Littrell (47), AJ McLean (44) und Kevin Richardson (50) performte er den legendären Song "I Want It That Way".

Ein Video, das offenbar von einem Fan hochgeladen wurde, zeigt, wie die Backstreet Boys Drake - den sie als "sechstes Mitglied" der Band bezeichnen - auf die Bühne holten. Dann erzählte der Rap-Star dem tobenden Publikum, warum ihm der Song "I Want It That Way" so viel bedeutet.

Song erinnert Drake an seinen Jugendschwarm

Mit 13 Jahren feierte er seine "Bar Mitzwa" - die Feier der Religionsmündigkeit im Judentum. Zu diesem Zeitpunkt sei er in ein Mädchen verliebt gewesen. Als während der Feierlichkeiten der bekannte Song - laut Drake "einer der großartigsten Songs der Welt" - der Backstreet Boys gespielt wurde, sei das besagte Mädchen das erste Mal zu ihm gekommen. Sie habe ihn gefragt, "ob ich mit ihr tanzen würde", erinnerte er sich. "Es war das erste Mal, dass ich mich anerkannt fühlte, und es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, weißt du, ich hatte eine Chance, cool zu sein."

Er ergänzte noch: "Wenn sie mich jetzt sehen kann, du weißt, wovon ich spreche". Als die Melodie des Welthits zu spielen begann, forderte er das Publikum auf, "so laut es könne" mit ihm und den Backstreet Boys mitzusingen.

In seinem Instagram-Feed teilte Drake einen Tag später ebenfalls eine kurze Sequenz seines überraschenden Auftritts.