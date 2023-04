Auf der "Star Wars Celebration 2023" wurden neue "Star Wars"-Filme angekündigt. Das ist über die drei Projekte schon bekannt...

Drei neue "Star Wars"-Filme sollen entstehen. Das wurde auf der "Star Wars Celebration 2023" verkündet. Seit der Veröffentlichung von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" im Jahr 2019 warteten die Fans auf Neuigkeiten, wie es im Kino mit dem Franchise weitergeht. Einige Projekte wurden angekündigt, um dann wieder eingestellt zu werden. "Star Wars"-Fans durften sich in der Zwischenzeit immerhin über Serien-Spin-offs auf Disney+ freuen.

Nun wird es also auch ein Comeback auf der großen Leinwand geben, Ende 2025 könnte es mit einem ersten Filmstart losgehen. Das ist über die drei geplanten "Star Wars"-Filme bisher bekannt...

"Dawn Of The Jedi"

Der erste der drei neuen "Star Wars"-Filme soll US-Medienberichten zufolge "Dawn Of The Jedi" sein. Lucasfilm enthüllte demnach auf der Bühne der "Star Wars Celebration", dass der Film in der Ära vor der alten Republik spielen soll, über 25.000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. Über den Cast und die Geschichte des Films ist bisher offenbar wenig bekannt, außer dass er sich um die Ursprünge des Jedi-Ordens und den ersten Jedi drehen soll. Der Film wird von James Mangold (59) inszeniert.

"The Mandalorian"-Film?

Der zweite neue "Star Wars"-Film kommt von Dave Filoni (48), dem Schöpfer von "The Clone Wars", "Star Wars Rebels" oder "The Mandalorian". Der Film soll angeblich den Höhepunkt der "Mandalorian"-Geschichte darstellen und könnte ein Crossover der Serien "The Mandalorian", "Das Buch von Boba Fett" und "Ahsoka" darstellen. "The Mandalorian"-Hauptdarsteller Pedro Pascal (48) könnte die Figur Din Djarin damit auch auf der großen Leinwand verkörpern - möglicherweise zusammen mit Rosario Dawson (43) als Ahsoka Tano und Temuera Morrison (62) als Boba Fett. Der Film spielt zwischen "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Star Wars: Das Erwachen der Macht".

"New Jedi Order"

Der dritte "Star Wars-Film", der auf der "Star Wars Celebration" angekündigt wurde, ist "New Jedi Order". Er soll den Berichten zufolge 15 Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" angesiedelt sein. Daisy Ridley (30) kehrt darin als Rey Skywalker zurück. Der Film wird sich angeblich auf die Heldentaten von Rey konzentrieren, die versucht, den Jedi-Orden nach den Ereignissen der Sequel-Trilogie wieder aufzubauen. Der Film wird von Sharmeen Obaid-Chinoy (44) inszeniert.