Halbfinaltag im RTL-Dschungelcamp: Die verbliebenen Camper müssen gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten. Danni Büchner (41), sie muss zum elften Mal ran, und ihre vier Männer kämpfen wacker und erfolgreich gegen die Wassermassen. Doch die gemeinschaftliche Harmonie im Dschungel ist schnell wieder vergessen, denn die einzig verbliebene Frau im Camp sorgt für dicke Luft.

Am vorletzten Tag sind alle Dschungelcamper beim Kampf um die gelben Sterne gefragt: Danni Büchner, Prince Damien (29), Sven Ottke (52), Raúl Richter (32) und Markus Reinecke (51) müssen in "Creek der Sterne" jeweils fünf, vier, drei, zwei oder einen Stern transportieren und sich hintereinander so positionieren, dass jeder am Ende mit einem Stern auf seiner Position steht. Auf ihrem Weg werden sie von Bällen, Laub und Wasserfontänen an ihrem Weiterkommen gehindert. Die Zeit läuft ab und alle Stars sind auf ihren Positionen mit ihren Sternen. Damit haben sich die Camper fünf von fünf möglichen Sterne erkämpft. Der Jubel hält nicht lange an.

"Ich rede kein Wort mehr mit ihr"

"Sven und Markus sind die Stiere unter uns", erklärte Danni Büchner kurz vor der Prüfung vor der Kamera. Das bekommt Sven Ottke mit und ist enttäuscht. Er habe sie immer unterstützt und jetzt haue sie ihm "so in die Fresse", zeigt er sich gegenüber seinen Mitcampern angefressen. Danni Büchner habe auch erwähnt, dass Markus Reinecke und er Alphatierchen seien, die den Sieg schon unter sich ausgemacht hätten. "Ihre Unehrlichkeit, ihre Hinterfotzigkeit... Ich möchte mich jetzt nicht in Rage reden", fügt der sonst so selbstbeherrschte Ottke im Dschungeltelefon hinzu. "Ich will mit der Frau kein Wort mehr reden, das Thema ist durch." Männer seien da empfindlicher als Frauen, zeigt sich Danni Büchner verständnislos. "Wir sind doch nicht im Kindergarten." Er könne nur hoffen, "dass sie mich nicht anquatscht", so Ottke, der sich den Ausstieg der letzten Camp-Frau sehnlichst herbeiwünscht.

Darüber hinaus wird die (Dschungel-)Königin unter den vier Buben zur Lästerschwester, obwohl sie laut eigener Aussage "nie Geheimnisse ausplaudern würde", und erzählt Raúl Richter Details aus Prince Damiens Privatleben: "Der hat noch nie was gehabt, überleg' mal, noch nie geküsst, noch nie Sex. Mit 29 Jahren", zeigt sich Danni Büchner entsetzt. Prince Damien sei ein richtiger Einzelgänger, der keine Freunde habe und der "kein Typ zum Rausgehen" sei. Auch Markus Reinecke gerät in Danni Büchners Visier: Er habe erzählt, dass Frauen ihm "an den Arsch packen. Ein Trödelfutzi, der überall erkannt wird? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Welche Frau packt ihm an den Hintern?", fragt sich Danni Büchner. Ihr abschließendes Fazit: Sie sei richtig froh, dass kein Geläster mehr im Camp herrsche, seit einige Kandidaten rausgeflogen sind...

Die Finalisten des Dschungelcamps 2020 sind...

Wer zieht ins Finale ein und wird König oder Königin des Dschungels? Bei der großen Verkündung werden die zwei entscheidenden Namen genannt: Raúl Richter macht den fünften Platz, den vierten Rang belegt Markus Reinecke. Damit stehen Prince Damien, Danni Büchner und Sven Ottke im Finale.

