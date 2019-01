Da waren es nur noch drei! An Tag 15 mussten sich gleich drei Promis aus dem Dschungel verabschieden. Aufgrund von Serverproblemen hatte am Vortag niemand das Camp verlassen müssen. Deswegen war die erste Amtshandlung von Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) zu Beginn der neuen Folge zu verkünden, wer an Tag 14 die wenigsten Stimmen bekommen hatte: Currywurstmann Chris Töpperwien (44)! Er musste das Camp umgehend verlassen.

Das passierte in der Zwischenzeit

Zuvor mussten die an Tag 14 verschonten Dschungelcamper zu sechst zur Prüfung namens "Schwingerclub". Dabei galt es für Bastian Yotta (42), Felix van Deventer (22), Chris Töpperwien, Sandra Kiriasis (44) und Evelyn Burdecki (30) von einer hohen Plattform nacheinander an einer Liane über einen See zu schwingen. Ziel war es, jeweils den Stern, der auf dem See schwamm, mit dem eigenen Körpergewicht zu zerteilen - sie mussten also im richtigen Moment die Liane loslassen und abspringen. Peter Orloff (74), der wegen seiner verletzten Hände nicht springen durfte, agierte als "Schwimmer" und brachte den Stern im See nach jedem Sprung in Position.

Obwohl jeder "Springer" zwei Versuche hatte, erspielten die Stars nur zwei Sterne. Die glücklichen Helden des Spiels: Bastian Yotta und Felix van Deventer. Mit den Worten "Ich hol den Scheiß Stern jetzt", sprang Yotta beim zweiten Durchgang und traf den Stern. Selbstmotivation geglückt! Gleich im Anschluss machte Felix diese Leistung nach: "Geiles Gefühl, wenn man den kaputt macht", strahlte der GZSZ-Schauspieler.

Zwei traurige Geständnisse

Die Nachricht, das Felix Vater wird, hatte gleich zu Beginn der neuen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel überrascht. Ganz zum Schluss löste sie aber unter den Camp-Bewohner noch ziemlich emotionale Reaktionen aus. Sandra Kiriasis nahm Felix in einem ruhigen Moment zur Seite und erklärte ihm, wieso sie in letzer Zeit so traurig gewesen sei: "Mein Ex wollte keine Kinder und 2015 habe ich eins verloren." Das wohl Schlimmste daran sei gewesen: "Für ihn war das eher ein Freudentag."

Später im Dschungeltelefon führte sie den Schicksalsschlag noch weiter aus: "Ich habe das noch nie öffentlicht erzählt", so die ehemalige Bob-Fahrerin. "Das ist etwas sehr Persönliches, was mich in meinem Leben sehr traurig gemacht hat und immer noch macht. Dass ich 44 Jahre alt bin und keine Kinder habe. Ich denke nicht, dass es hochgekommen wäre, wenn diese schöne Nachricht von Felix und Antje nicht gewesen wäre." Sie habe immer Kinder haben wollen und es sei für sie nie zur Debatte gestanden, keine zu haben. Als sie aufgehört habe, Bob zu fahren, hätten alle immer auf ihren Bauch geguckt. "Natürlich hätte ich auch jetzt noch gerne ein Kind aber mir ist auch bewusst, dass ich in meinen Alter vielleicht gar nicht mehr in der Lage bin."

Nach der Dschungelprüfung offenbarte ihr Bastian Yotta, dass auch er vor einiger Zeit ein ungeborenes Kind verloren habe und mit dem Verlust zurecht kommen musste. Bei ihm sei das im Jahr 2017 gewesen, "das war mit meiner Ex-Freundin, sie war im dritten Monat schwanger". Bei einer Routine-Untersuchung sei der Tod des Kindes festgestellt worden. Der Arzt habe gesagt "I'm sorry" und habe dann einfach den Raum verlassen. Im ersten Moment habe er nicht realisieren können, was los sei, so Yotta unter Tränen im Dschungeltelefon. "Ich wünsche allen Eltern, denen es genauso geht, viel Kraft. Egal ob es eine Woche her ist oder zehn Jahre."

Wer hat es ins Finale geschafft?

Kurz nach dem wenig spektakulären Abgang von Chris Töpperwien betraten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich dann erneut das Dschungelcamp. Wieder wurde es ernst für die verbliebenen fünf Camper. Denn nun ging es um den Einzug ins Finale. Und die Zuschauer haben sich eindeutig für die großen Favoriten entschieden: Evelyn Burdecki, Peter Orloff und Felix van Deventer kämpfen am letzten Tag um die Dschungelkrone. Bastian Yotta und Sandra Kiriasis haben keine Chance mehr auf den Titel und müssen das Camp verlassen.

