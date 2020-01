Die leeren Mägen der RTL-Dschungelcamper füllen sich auch an Tag sechs kaum merklich: Danni Büchner (41) und Elena Miras (27) holen lediglich zwei Sterne in der Dschungelprüfung, die sie bei ausgeknipstem Licht und in tierischer Gesellschaft absolvieren müssen. Nicht nur die mangelnde Ernährung, auch Danni Büchners fragwürdiges Verhalten sorgt bei den anderen Camp-Bewohnern für Frust.

Sonja Kirchberger wird ungewohnt deutlich

Bevor es zur Prüfung geht, gesteht Danni unter Tränen im Dschungeltelefon: "Ich glaube ich gebe auf, ich kann das nicht mehr." Die Leute würden sich über ihre Panik lustig machen. Sie wolle nur Geld für ihre Kinder verdienen und tue niemandem etwa an. "Deine Grundstimmung ist sauer. Du willst immer streiten", merkt die sonst stets gut gelaunte Sonja Kirchberger (55) hingegen an. "Jeder hat zwei Seiten. Sie ist Schauspielerin", ist sich Danni Büchner sicher. Das Unverständnis der Mitcamperin stachelt sie nur noch mehr an, weiter zu kämpfen. Elena Miras ist mit den Nerven am Ende und klagt über Schwindel. Ein Camp-Arzt gibt allerdings grünes Licht für die Prüfung. Kann das angeschlagene Duo das erhoffte Essen erspielen?

In der Dschungelprüfung "Verlies Navidad" müssen Danni Büchner und Elena Miras ihre Teamfähigkeit beweisen, mit der sie in zwei Prüfungen bereits erfolglos waren. Für Danni Büchner ist es die sechste Prüfung. Ob sie dieses Mal gegen ihre Ängste ankämpfen kann? Elenas linker Arm wird vor dem Eintritt in ein Verlies mit einer Kette mit Dannis linkem Bein verbunden. Innerhalb von elf Minuten gilt es im Dunklen elf Sterne zu suchen. "Scheiße, wir hätten viel schneller sein müssen", lautet Elena Miras' Fazit am Ende. Die beiden konnten lediglich zwei Sterne vom Boden aufsammeln. "Ich bin doch nicht der Sendungs-Clown. Meine Psyche ist durch. Ich gebe auf, ich kann das nicht mehr", gibt Danni Büchner zu verstehen.

Sonja Kirchberger (55) nutzt derweil die Gunst der Danni freien Stunde und lästert erneut über die fünffache Mutter und deren "aggressive Grundstimmung". Ihren Mitstreitern versichert sie: "Wenn wir alle so wären, alle elf Personen, wir würden uns gegenseitig auffressen." Der Ausweg: Danni solle einfach den Zaubersatz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sagen.

Wiederholungstäterinnen müssen erneut ran

Selbst Marco Cerullo (31) kommen bei Langeweile und Hungergefühl Gedanken ans Aufhören: "Bin ich hier noch richtig? Vielleicht sollte ich gehen." Bevor es zu voreiligen Entscheidungen kommt, verkünden Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) schnell die Teilnehmer an der neuen Essens-Prüfung: Elena Miras und Danni Büchner müssen erneut dran glauben. Ob sie am tierischen Dinner-Tisch mehr Erfolg haben werden?

