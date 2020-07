Auch auf die deutsche Version des Dschungelcamps dürften in Corona-Zeiten massive Änderungen zukommen. Über diese Punkte wird spekuliert.

Was bedeutet die Corina-Pandemie für die TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL)? Sicher ist bislang nur, dass das Dschungelcamp auch 2021 ausgestrahlt werden wird. Dies wurde vor einer Woche vom Sender bestätigt. Auch das britische Pendant "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", das traditionell vor der deutschen Variante im gleichen Camp in Australien gedreht wird, soll stattfinden. In Großbritannien gibt es allerdings Spekulationen, die für die deutsche Version ebenfalls relevant sein könnten, da beide Sender den Drehort aus Kostengründen von jeher gemeinsam nutzen.

Der Drehort

Es gibt offenbar Überlegungen, die Show in die schottischen Highlands zu verlegen. "The Sun" will allerdings erfahren haben, dass "die ITV-Chefs entschlossen sind, die Show Down Under im Springbrook National Park fortzusetzen". Die Entscheidung der Briten soll demnächst fallen und hängt wohl von der Entwicklung der Pandemiezahlen vor Ort im australischen Bundesstaat Victoria ab.

Die Kandidaten

Die Kandidaten der nächsten britischen Ausgabe müssen womöglich mehr Zeit für die Produktion einplanen als jene in den Vorgängerstaffeln. Denn wie der "Mirror" meldet, sollen sie nach ihrer Ankunft in Down Under möglicherweise zuerst zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt werden. Wenn diese Pläne verwirklicht werden, wären einige Kandidaten fünf Wochen lang von ihren Lieben getrennt.

Die Begleitpersonen

Die Begleitpersonen - Familie und Freunde - sollen nicht mehr zum Ort des Geschehens gebracht werden, wie "The Sun" schon im Juni meldete. In den vorangegangenen 14 Staffeln nahmen sie die jeweils ausgeschiedenen Kandidaten und die Gewinner im Hotel Versace in Australien in Empfang. In der britischen Variante gibt es Pläne, stattdessen die "Prominenten bei ihren ersten Gesprächen mit ihren Lieben per Videoanruf zu filmen".