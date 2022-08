Das Dschungelcamp 2022 war eine Ansammlung schwieriger Charaktere. Kein Wunder, dass es ständig gerasselt hat. Mit Anouschka Renzi, Tina Ruland und Linda Nobat waren gleich drei starke Persönlichkeiten in Südafrika vor Ort. Entsprechend oft rappelte es in der Kiste. Wiederkehrender Streitpunkt in den ersten Tagen: die Zubereitung und die Aufteilung der knappen Essensrationen. Doch am dritten Tag wurde es aggressiver. Janina Youssefian und Linda Nobat wurden zusammen in die Dschungelprüfung gewählt. Schon vorher stichelten die zwei gegeneinander: "Ich will jetzt nicht sagen, dass sie dumm ist, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie nun auch nicht", lästerte Nobat. Verletzende Worte, auf die Janina mit Vorwärtsverteidigung reagiert: "Ja ja, ich bin sehr doof!"

Der Konflikt schwelte weiter, und am vierten Tag ließ sich Youssefian zu einer rassistischen Beleidigung hinreißen. RTL reagierte Konsequent und entfernte die Hamburgerin aus dem Camp.

Mehr