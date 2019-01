Die Katze ist aus dem Sack! Nachdem wochenlang die Gerüchteküche gebrodelt hat, steht nun endlich fest, welche zwölf Promis in den australischen Dschungel ziehen. Der Sender RTL hat alle Kandidaten für die 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 11. Januar, 21:15 Uhr) verkündet. Für Sexappeal scheint gesorgt - doch auch Konfliktpotential ist vorhanden.

"Ich werde das Ding natürlich gewinnen"

Allen voran tauscht Erotik-Ikone Sibylle Rauch ("Eis am Stiel") Luxus gegen Lagerkoller. Allerdings will sie sich nicht "ganz nackig" zeigen. Erotische Unterstützung bekommt sie von Sex-Expertin Leila Lowfire. "Ich komme sehr gut klar mit Leuten, die authentisch sind und die sich selbst auch nicht allzu ernst nehmen. Schwierigkeiten habe ich dann eher mit Leuten, die sich permanent selbst profilieren müssen", so Lowfire im Interview mit RTL.

Weitere weibliche Unterstützung gibt es von Model Gisele Oppermann, Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis, Schauspielerin Doreen Dietel sowie der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki. Für die könnten im Dschungelcamp alte Wunden aufreißen.

Denn ihr Ex Domenico de Cicco, einst Kandidat bei "Die Bachelorette", ist ebenfalls dabei. Die beiden bandelten 2018 bei "Bachelor in Paradise" an. "Man sieht sich immer zweimal im Leben", meint sie relativ gelassen im Facebook-Live-Interview. Für jede Menge Testosteron sorgen der selbsternannte Millionär Bastian Yotta sowie Currywurstmann Chris Töpperwien. Der stellt im Interview mit RTL klar: "Ich hasse ja die Luftfeuchtigkeit" - und macht sich bereits Sorgen um seine sicher anschwellenden "Currywurstfinger".

Die restlichen männlichen Mitstreiter: Tommi Piper, bekannt als Schauspieler sowie Stimme von Alf, Peter Orloff, Schlager-Star und Produzent plus "GZSZ"-Star Felix van Deventer. Dem wird es übrigens besonders schwer fallen, nichts zu essen, "weil ich esse nämlich sehr gerne", gibt er zu bedenken.

Wer wohl am Ende die Krone bekommt? Model Gisele Oppermann meint dazu lachend: "Ich bin die beste Kandidatin für euch. Ich werde das Ding natürlich gewinnen, ganz klar." Dem Dschungelkönig bzw. der Dschungelkönigin winken 2019 erstmals 100.000 Euro Sieg-Prämie. Davor sind jedoch jede Menge Kakerlaken und andere ekelige Dschungelprüfungen zu überwinden.