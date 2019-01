RTL hat die Katze aus dem Sack gelassen: Wie der Sender bekannt gab, wurde Evelyn Burdecki (30) in der Endabstimmung der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit einem überlegenen Vorsprung von den Zuschauern zur Dschungelkönigin 2019 gekürt. Sie vereinte stolze 60,45 Prozent der Stimmen auf sich, Kontrahent Felix van Deventer (22) bekam "nur" 39,55 Prozent der Votes. Dieses Ergebnis hatte sich im Dreier-Finale bereits abgezeichnet. Auch da führte Evelyn deutlich mit 46,14 Prozent vor Felix mit 28,54 Prozent und dem Drittplatzierten Peter Orloff (74) mit 25,32 Prozent.

Auch klare Ergebnisse für Gisele Oppermann

Insgesamt lag Evelyn bei sechs "Wer soll im Camp bleiben?"-Abstimmungen vorne. Felix gewann einmal am 19. Januar mit 18,79 Prozent und auch Bastian Yotta (42) überzeugte die Zuschauer nur an einem einzigen Tag: Am 21. Januar bekam er starke 29,83 Prozent der Stimmen. Peter kristallisierte sich erst im Verlauf der zweiten Woche zum Final-Kandidaten heraus. Er räumte das Feld quasi von hinten auf und erlangte nur an zwei Tagen den zweiten Rang.

Als in der ersten Woche die Frage noch lautete "Wer soll in die nächste Dschungelprüfung?" musste Gisele Oppermann (31) sechs Mal in den sauren Apfel beißen und brach damit sämtliche Rekorde. Die Votings hierfür waren brutal eindeutig: Mit 32,16 bis 47,75 Prozent ließ das Model an keinem Tag Zweifel aufkommen, wen das Publikum am liebsten bei den Prüfungen leiden sehen wollte.

