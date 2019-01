In knapp einer Woche geht es für die Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 21:15 Uhr, RTL) erst so richtig los. Ein Promi hat sich aber jetzt bereits auf den Weg in den Dschungel gemacht: Tommi Piper (77). Die Synchronstimme der Kult-Figur Alf flog bereits am Freitagabend von Frankfurt aus Richtung Australien ab.

"Ich fliege früher, weil ich mich in Australien noch akklimatisieren will", sagte der älteste Teilnehmer im Jahr 2019 der "Bild"-Zeitung. Auch sein Outfit hatte er bereits der TV-Show und den Bedingungen im Dschungel angepasst. So trug Piper für seinen Flug einen Tropenhelm auf dem Kopf, einen zweiten hatte er sicherheitshalber als Gepäckstück dabei.

