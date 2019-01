Bereits am Freitagabend machte Tommi Piper (77) den Anfang der diesjährigen Dschungel-Crew und trat die Reise nach Australien an. Am Samstag folgten ihm dann drei weitere Kandidaten der 2019er-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wie der Sender RTL auf seiner Webseite berichtet, sind auch Model Gisele Oppermann (31), der GZSZ-Star Felix van Deventer (22) und Sex-Expertin Leila Lowfire (26) schon aufgebrochen.

Lowfire hob bereits am Mittag von Frankfurt aus in Richtung Down Under ab, am Abend stiegen dann Oppermann und van Deventer in ihr Flugzeug ein. Am Freitag, den 11. Januar, geht dann endlich die neue Staffel des Dschungelcamps los. RTL zeigt den großen Einzug der Promis ab 21:15 Uhr.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de