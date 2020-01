Da waren es nur noch elf Dschungelcamper! Bereits nach einem Tag verlässt Günther Krause (66) die RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Der ehemalige Bundesverkehrsminister muss aus gesundheitlichen Gründen passen. Mit seinem vorzeitigen Camp-Aus befindet sich Krause allerdings in prominenter Gesellschaft. Die folgenden Kandidaten strichen in den vorangegangenen Staffeln aus ganz unterschiedlichen Gründen frühzeitig die Segel.

Eigentlich wollte Nastassja Kinski (58) 2017 am Dschungelcamp teilnehmen. Doch kurz vor dem Abflug in den australischen Busch soll sie laut "Bild" aus freien Stücken das Handtuch geworfen haben. Bei den Promis, die es ins Camp schafften, führt Günter Krause nun die Liste an. Dicht gefolgt von Dolly Buster (50), die den Dschungel im Jahr 2004 in der zweiten Staffel nach nur 48 Stunden verließ - auf eigenen Wunsch. Ihr soll die Dauerfehde mit Kontrahentin Désireé Nick (63) zugesetzt haben.

Gesundheitsprobleme

Für Schauspieler Helmut Berger (75) war 2013 - mehr oder weniger freiwillig - nach drei Tagen Schluss. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Kino-Schönlings aus Österreich zwang ihn zu einem vorzeitigen Abbruch der Show. Nach einem Medizin-Check von Dr. Bob (69) bestätigte sich, dass Bergers körperlicher Zustand nicht gut genug für die hohen Temperaturen im australischen Dschungel war.

2016 waren die inzwischen verstorbenen Gunter Gabriel (1942-2017) und Rolf Zacher (1941-2018) Kandidaten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Gabriel suchte am fünften Tag das Weite, er sagte damals, er sei über seine Grenzen gegangen. Während Zacher aus gesundheitlichen Gründen nach acht Tagen die Show verließ.

Nicht ganz so schnell, aber dennoch freiwillig, zog Moderatorin Giulia Siegel (45) in Staffel vier im Jahr 2009 von dannen. Als Begründung nannte sie Rückenprobleme. Sängerin Lisa Bund (31) musste das Camp ein Jahr zuvor, in Staffel drei, wegen einer akuten Magenschleimhautentzündung vorzeitig verlassen. Die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin Angelina Heger (27) war 2015 in der neunten Staffel nach einer Woche am Ende ihrer Kräfte: "Mir geht es einfach nervlich und körperlich nicht gut", erklärte sie damals.

Sehnsüchte und Skandale

Schlagersänger Michael Wendler (47) hatte 2014 in Staffel acht am vierten Tag genug vom Dschungelcamp. Er wollte zwar anschließend zurück, durfte aber nicht. Musiker Martin Kesici (46) hatte in Staffel sechs Probleme "mit diesem Eingesperrtsein", dass er sich 2012 nach der ersten Woche im Dschungel verabschiedete. Die karge Kost aus Reis und Bohnen ging dem ehemaligen RTL-Moderator Harry Wijnvoord (70) auf den Keks. Er stieg in Staffel zwei (2004) nach elf Tagen vorzeitig aus. Schauspieler Dustin Semmelrogge (39) schmiss in der ersten Staffel nach drei Tagen ohne weitere Begründung das Handtuch.

DJ Tomekk (44) flog 2008 nach elf Tagen aus der dritten Staffel der RTL-Show - auf Anweisung des Senders. Die Verantwortlichen nahmen ihn ohne Erklärung aus der Sendung. Es war ein Privatvideo aufgetaucht, in dem er beim Hitlergruß zu sehen war. Seine nachträgliche Entschuldigung, es habe sich lediglich um "dummes Witz-Gelaber" gehandelt, brachte ihn nicht wieder zurück ins Camp. Er erklärte zudem, dass er über "keinerlei rechtes Gedankengut" verfüge.

Alle gegen Eine

Der kurioseste Abgang aller bisherigen Staffeln gelang 2011 Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Knappik (33). Nachdem sie in Staffel fünf fast das ganze Camp gegen sich aufgebracht hatte, drohten einige ihrer Mitstreiter mit einem Boykott der Sendung, wenn die Blondine nicht umgehend das Camp verlasse. Das Model lenkte ein und verließ den Dschungel schließlich am elften Tag.

2018 rief Transgender-Model Giuliana Farfalla (23) in Staffel zwölf den berühmten Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am sechsten Tag. Laut eigener Begründung habe sie im Camp Erkenntnisse gewonnen, die sie zeitnah in "Freiheit" umsetzen wolle. In der gleichen Staffel schmiss an Tag zehn Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann (50) überraschend das Handtuch: "Es reicht mir mit Regeln."

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sehen Sie nicht nur im TV sondern, auch bei TVNOW.