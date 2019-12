Schauspielerin Sonja Kirchberger (55, "Klassentreffen 1.0") dürfte die erste Teilnehmerin des Dschungelcamps 2020 sein, die vor Ort eincheckt. Denn die gebürtige Wienerin und Wahl-Mallorquinerin hat sich am Samstag vom Flughafen Frankfurt am Main aus auf den langen Weg nach Down Under gemacht. Dort startet am 10. Januar 2020 die 14. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

"On my Way ... !"

Auf ihrem Instagram-Account ist zwar noch nichts vom Dschungelcamp zu lesen, ein "On my Way ... !" samt der Hashtags "#traveling #happyme #lifeisgood" hat sie aber bereits gepostet. Auf einem weiteren Bild ist sie zudem mit einer Person Arm in Arm zu sehen. Ihr Kommentar dazu: "Was eine.wunderschöne Überraschung !!!!Friends" - Verlinkt ist Tanya Klingler, eine Stylistin aus Mallorca.

Die anderen Kandidaten

Auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten werden wohl in Kürze in Down Under eintreffen. Obgleich noch keiner bestätigt ist und auch noch kein weiterer auf dem Weg zu sein scheint, werden diese Promis nach Kirchberger erwartet:

Ex-"GZSZ"-Frauenschwarm Raúl Richter (32), Jens Büchners Witwe Daniela Büchner (41), Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg (48), Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke (52), DSDS-Gewinner 2016 Prince Damien (29), Ex-CDU-Verkehrsminister Günther Krause (66), TV-Trödler Markus Reinecke (50), DSDS-Teilnehmerin Antonia Komljen (21), Ennesto-Monté-Ex Anastasiya Avilova (31), "Love Island"-Star Elena Miras (27) und Bachelorette-Kandidat Marco Cerulla (31).