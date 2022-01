Die Promis verraten in den sozialen Medien, wie sie sich vor dem Einzug ins Dschungelcamp die Zeit vertreiben.

Einige Dschungelcamp-Kandidaten haben es bereits nach Südafrika geschafft. In den sozialen Medien lassen Lucas Cordalis (54), Anouschka Renzi (57) und Co. ihre Follower wissen, wie sie die Tage vor dem Einzug ins Camp (ab 21. Januar um 21:30 Uhr auf RTL) verbringen.

Filip Pavlovic genießt die Sonne und das Training

Reality-TV-Star Filip Pavlovic (28) hat in seinen Instagram Storys bereits einen kleinen Einblick gegeben, wie die Promis in Südafrika untergebracht sind. Die Camper und ihre Reisebegleitungen beziehen verschiedene Lodges in einem Hotel am Kruger-Nationalpark, also "mitten in der Wildnis", wie der 28-Jährige beim Einzug mit Begleiter Serkan Yavuz (28) beschreibt. Mit Mini-Bar, eigener Terrasse mit Pool und Outdoor-Regendusche mit Blick in den Dschungel hat die Unterkunft alles, was das Herz begehrt. Sogar Affen statten den beiden Männern einen Besuch auf der Terrasse ab. Nach einem Sonnenbad und Training im Gym steht für die TV-Stars am Abend noch ein weiterer Programmpunkt an, den auch drei seiner Mitstreiter bereits in Südafrika erleben durften: eine Safari.

Lucas Cordalis, Anouschka Renzi und Harald Glööckler auf Safari

Lucas Cordalis lässt seine Fans auf Instagram wissen, dass er Tiere auf einer Safari aus nächster Nähe bewundern durfte. Unter anderem veröffentlichte er ein Bild, auf dem er den Rüssel eines Elefanten streichelt - "ein unglaublicher Moment", wie der Sänger schreibt. Seine Begleitung Peter Klein postete einige Fotos von dem besonderen Erlebnis. Auf Safari hat sich auch Schauspielerin Anouschka Renzi begeben, wie sie mit einem Instagram-Post und einem Bild aus dem Jeep verriet. Eine Safari-Begegnung mit Löwen hielt auch Designer Harald Glööckler (56) in einer Story fest.

Eric Stehfest feiert Geburtstag seiner Tochter

Noch am heutigen Dienstag macht sich auch "GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) auf nach Südafrika. Mit im Gepäck: seine kleine Familie, bestehend aus Ehefrau Edith, Sohn Aaron und Tochter Aria. Mit letzterer feiert der Schauspieler heute auch einen besonderen Tag, die Kleine hat an diesem Dienstag ihren ersten Geburtstag. Ein kleines Ständchen und erste Geschenke gab es noch vor Abflug, wie Edith Stehfest in einer Instagram Story verriet.