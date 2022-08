Das Dschungelcamp wurde 2022 erstmals in Südafrika gedreht. Werden die Promis auch 2023 dorthin reisen oder geht es zurück nach Australien?

Nachdem das Dschungelcamp in diesem Jahr in Südafrika stattgefunden hat, stellt sich die Frage, wo die neue Staffel im nächsten Jahr gedreht wird. Die Entscheidung ist bereits gefallen. 2023 geht es wieder zurück nach Australien. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL und RTL+ wird demnach im kommenden Januar aus Down Under ausgestrahlt, wie der Sender am 3. August bekannt gegeben hat.

RTL bevorzugt Australien

Die 15. Staffel der RTL-Show wurde Anfang 2022 in der Nähe des Kruger-Nationalparks, dem größten Wildschutzgebiet Südafrikas in Mpumalanga, gedreht. Filip Pavlović (28) wurde dort zum aktuell amtierenden Dschungelkönig ernannt.

Bereits im Februar erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: "Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist". Dies hänge von der Corona-Situation ab.

Während die Show also an einen gewohnten Ort zurückkehrt, ändert sich aber das Moderations-Duo. Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) reisen im kommenden Jahr nach Australien, um durch das Dschungelcamp zu führen. RTL hatte im Juli erklärt, dass Köppen Zietlows TV-Partner Daniel Hartwich (43) ersetzen wird. Bereits im Februar war bekannt geworden, dass dieser aus familiären Gründen aussteigt.