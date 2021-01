Christina Dimitriou, Oliver Sanne und Sam Dylan steigen in die "Dschungelshow" ein. Das sollten die Zuschauer über die Kandidaten wissen.

Am heutigen Donnerstagabend (Tag 7) ziehen die nächsten drei Kandidaten in das Tiny House im Hürther Dschungel ein: Wie Ex-"Bachelor" Oliver Sanne (34), "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan (29) und Reality-Star Christina Dimitriou (29) sich schlagen werden, erfahren die Zuschauer ab 22:15 Uhr in der Show "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (RTL/TVNOW). Was man über die drei wissen sollte, gibt es hier zu lesen.

Ex-"Bachelor" Oliver Sanne

Oliver Sanne, der "Mister Germany" von 2014, verteilte im Jahr 2015 als RTL-"Bachelor" rote Rosen, doch das große Liebesglück mit der Auserwählten war ihm nicht beschieden. Sein Kuppelshow-Comeback feierte Sanne im Jahr 2018 im TV-Show-Ableger "Bachelor in Paradise". 2020 stürzte er sich im neuen RTLzwei-Format in den "Kampf der Realitystars". Im selben Jahr gewann er beim "Sat.1 Promiboxen" gegen "Love Island"-Star Yasin Cilingir (29). Seiner Freundin, Ex-DSDS-Kandidatin Jill Rock (28), machte Sanne am Rande dieser TV-Show einen Heiratsantrag. Neben seiner TV-Karriere ist der gebürtige Rheinländer auch Model und Fitnesstrainer.

Reality-Star Christina Dimitriou

Christina Dimitriou aus Dortmund sammelte mit "Temptation Island" und "Ex on the Beach" ebenfalls schon Kuppelshow-Erfahrung. In letzterer Show lernte sie Aleksandar Petrovic kennen. Als Pärchen nahmen sie zuletzt an dem TVNOW-Format "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" teil. Ob Dimitriou ihre Drohung wahr machen kann? "Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gebe ich alles, um es auch zu erreichen. Ich werde alle rasieren", sagte sie dem Sender vor Show-Beginn. Zeigen will sie es demnach jedem, der sie aufgrund ihrer Optik für ein Püppchen hält und unterschätzt.

Nachrücker Sam Dylan

Eigentlich sollte Dragqueen Nina Queer (35) im diesjährigen Dschungelcamp-Ersatz zu sehen sein. Doch an ihrer Stelle nimmt der aus "Prince Charming" bekannte Sam Dylan an der "Dschungelshow" teil. Fans von Oliver Pochers (42) "Bildschirmkontrolle" (Instagram) kennen Dylan auch längst. Nicht selten kommentiert der RTL-Star in seinem Kritik-Format, was Dylan und dessen Freund Rafi Rachek auf ihren Accounts so alles posten.

Wer zieht ins Halbfinale ein?

Die Kandidaten müssen in Prüfungen täglich ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Die Zuschauer bestimmen, wer weiter dabei sein darf und wer die Show verlassen muss. Im Finale am 29. Januar wird der Kandidat per Voting bestimmt, der es verdient hat, in das 15. australische Dschungelcamp 2022 einzuziehen. Die Siegerin oder der Sieger erhält außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Welche beiden Kandidaten erhalten wohl an Tag 7 die Chance, neben Zoe Saip, Mike Heiter, Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn ins Halbfinale einzuziehen?