Dua Lipa könnte mit Mick Jagger von den Rolling Stones an einem Song arbeiten. Fotos zeigen sie zumindest offenbar gemeinsam im Studio.

Dua Lipa (27) arbeitet seit einer Weile an ihrem dritten Album. Für Fans könnte sie womöglich eine ganz besondere Kollaboration in petto haben. Die britische Sängerin hat bei Instagram zwei Bilder veröffentlicht, auf denen sie neben Mick Jagger (79) von den Rolling Stones abgebildet ist.

Die beiden lachen von einer Couch aus in Richtung Kamera und scheinen sich gerade in einem Tonstudio zu befinden. Die Sängerin ging bisher aber nicht weiter darauf ein. Sie könnte damit womöglich eine Zusammenarbeit andeuten, kommentierte aber nur "sweeeet weeek". Sie habe also eine erfolgreiche Woche hinter sich.

Nach Dua Lipas Auftritt mit ihrem "magischsten Freund"

Dua Lipa könnte damit aber auch nur ein Treffen mit Jagger und einen vorangegangen Auftritt mit Elton John (75) gemeint haben. Mit ihrem "magischsten Freund", wie sie John auf Instagram kürzlich nannte, stand die Sängerin gerade erst im Rahmen des letzten US-Konzerts seiner langen "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstour auf der Bühne. Es sei ihr eine Ehre gewesen, mit ihm bei seinem Abschied im Dodger Stadium in Los Angeles aufzutreten.

Ein nach ihr benanntes Debütalbum hatte Dua Lipa 2017 veröffentlicht, 2020 folgte dann ihre zweite Platte "Future Nostalgia". Derzeit ist nicht bekannt, wann genau das dritte Album veröffentlicht werden soll.