Düstere Serien: Die besten Mystery-Angebote auf Netflix, Prime und Co.

Dunkel, mysteriös, geheimnisvoll: Serien, deren Handlungen auf den ersten Blick nicht greifbar sind und die teils abseits jeglicher menschlicher Vorstellungskraft liegen, faszinieren. Nicht umsonst gehört das Mystery-Genre zu den beliebtesten überhaupt und erweitert sich Jahr für Jahr um weitere Serien- und Filmformate, die den Zuschauer fernab des schrecklich normalen Alltags entführen.

Ob Zeitreisen, übernatürliche Kräfte oder unerklärbare Geschehnisse – heutzutage gibt es auf den Streamingdiensten so ziemlich alles, was das Mystery-Herz begehrt. Auch deutsche Serien finden sich mittlerweile unter den zahlreichen Angeboten auf Netflix und Co. Die 2017 veröffentlichte Serie "Dark" zählt beispielsweise bis heute zu den erfolgreichsten Mystery-Serien weltweit, reiht sich hinter Erfolgsproduktionen wie "Stranger Things" oder "Pretty Little Liars" ein. Neben den üblichen Verdächtigen gibt es mittlerweile aber zahlreiche weitere Mystery-Schätze, die für spannende Streaming-Stunden auf dem heimischen Sofa sorgen.

Von "Orphan Black" bis "Leicht wie eine Feder" – die besten Mystery-Serien auf Netflix, Prime und Co. zeigt die obige Fotostrecke.

