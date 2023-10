von Cathrin Wissmann Er provoziert, eckt an – und verdient damit Millionen: Jeremy Fragrance ist Deutschlands bekanntester Duft-Influencer. Nun erzählt eine TV-Doku das Leben des Tiktok-Stars. Wer ist dieser Typ?

In einer Parfumfabrik im französischen Grasse steht Jeremy Fragrance vor einem Berg pinker Rosenblätter. 100.000 Euro soll der Haufen wert sein. Schnell drückt er seiner Mutter das Handy in die Hand. "Mom, filme mich mal bitte", sagt er, breitet die Arme aus und lässt sich rücklings fallen. Bevor ihn einer der Umstehenden davon abhalten kann, landet er auf dem Blütenbett. Im weißen Anzug räkelt er sich darauf, fast so wie einst Schauspielerin Mena Suvari in "American Beauty". Den Kultfilm aus den Neunzigern werden viele seiner knapp zehn Millionen Social Media-Fans nicht kennen. Egal, Fragrance ist trotzdem zufrieden. "Das war geil!", ruft er immer wieder. "Das war der One-Million-Dollar-Shot!"