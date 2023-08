Dystopische Zukunft: die besten Science-Fiction-Serien auf Netflix, Prime und Co.

Bei dem Überangebot an Serien und Filmen auf den renommierten Streaming-Diensten weiß man manchmal gar nicht, was man als nächstes schauen soll. Neben Thriller-, Drama- und Sitcom-Serien lohnt es sich, zwischendurch mal einen Blick auf das wachsende Science-Fiction-Angebot der Anbieter zu werfen

Erster Science-Fiction-Film entstand vor mehr als 120 Jahren

Ob machtsüchtige Außerirdische, die die Welt einnehmen wollen, dystopische Zukunftsfantasien in hierarchischen Gesellschaften oder Umweltkatastrophen, ausgelöst durch den Menschen selbst – es gibt so gut wie nichts, was es nicht gibt. Doch was macht das Genre so faszinierend? Vermutlich sind es die starken Charaktere – gibt es in der Regel mindestens einen Helden, der die Menschheit vor Ungerechtigkeit, Naturkatastrophen oder Alieninvasionen bewahren muss –, die in einer der heutigen Welt ähnlichen, jedoch deutlich beängstigenderen Realität spielen.

Das Konzept ist jedenfalls kein Neues. Der Startschuss des Science-Fiction-Hypes fiel bereits vor mehr als 120 Jahren mit dem Film "Reise zum Mond" des französischen Regisseurs Georges Méliès. Es war die Vorlage zahlreicher Blockbuster wie "Star Wars", "Alien" oder "Matrix". Mittlerweile gibt es tausende von Filmen und hunderte von Serien, die im Genre ansässig sind.

Um die Übersicht nicht zu verlieren, haben wir die besten modernen Science-Fiction-Serien zusammengefasst, die im Stream auf Netflix, Amazon Prime und Co. abrufbar sind.

+++ Ebenfalls interessant +++