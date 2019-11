Steven Spielbergs (72) Film "E.T. - Der Außerirdische" wurde 1982 ein riesiger Kinoerfolg. 37 Jahre später kehrt der Außerirdische noch einmal auf die Erde zurück: In einem Werbeclip stattet E.T. seinem alten Freund Elliott einen Besuch ab, der von Original-Darsteller Henry Thomas (48) verkörpert wird.

"Es hat sich einiges verändert"

An Weihnachten überrascht E.T. Elliott und seine Familie. "Es hat sich einiges verändert, seit du hier warst", warnt Elliott seinen Freund vor. Die Kinder zeigen dem Extraterrestrischen, wie man ein Tablet oder eine VR-Brille bedient. Am nächsten Tag folgt eine Schneeballschlacht im Garten und ein gemeinsamer Filmabend. Doch E.T. vermisst seine eigene Familie - ein erneuter Abschied steht bevor. Zuvor darf eine Fahrradtour über den Nachthimmel nicht fehlen. Der vierminütige Clip der US-Firma Comcast wurde mit Universal Pictures kreiert, das Studio, das den Film einst herausbrachte.

Mit dem Filmklassiker von 1982 wurde Henry Thomas als Elfjähriger berühmt. Es folgten Rollen zum Beispiel in "Legenden der Leidenschaft" (1994) mit Brad Pitt (55) oder "Gangs of New York" (2002) mit Leonardo DiCaprio (45). Zuletzt war er in der TV-Serie "Spuk in Hill House" zu sehen.